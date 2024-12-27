Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Aralık 2024 09:24
4492 kodlu raylı sistemler mühendisliği ve TCDD atama

bu alımda 4 adet kadro vermısler ve benım sıralamam 7 acaba bana sıragelırmı ve bu alımda tercıh yapanlar buraya yazabilir mi

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