Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2024 09:34
Başöğretmenlik başvurusunda özel eğitim kurumlarının görünmemesi

Merhabalar, öncelikle başlık daha önce açıldıysa da göremediğim için tekrar açma ihtiyacı duydum. Başöğretmenlik klavuzunda özel eğitim kurumlarında çalışılan yıllarında ekleneceği yazmasına karşın MEBBİS üzerinden hizmet süresi hesaplamasında yaklaşık 4 yıllık özel eğitim kurumunda çalıştığım yıllar görünmüyor. Daha önce bu yılları hizmet puanı olarak eklettim ve hizmet birleştirme de aktif olarak görünüyor. Aynı okulda çalıştığım başka bir arkadaşım da ise özel eğitim kurumu yılları başöğretmenlik başvuru hesaplama kısmında çıkıyor. Benzer bir durum yaşayan var mı?


deniz fitnat
Aday Memur
27 Aralık 2024 10:14

Ben de aynı durumdaydım ilçe milli eğitim'e aradım dosyamdan


deniz fitnat
Aday Memur
27 Aralık 2024 10:15

Gerekli evrakları ulaşarak düzelttiler


deniz fitnat
Aday Memur
27 Aralık 2024 10:17

Gerekli evrakları ulaşarak düzelttiler o kasar çok reklam çıkıyor ki cvp yazamıyorum


R. Netsk
Aday Memur
27 Aralık 2024 10:40

ilçe mebler anında çözüyor sıkıntı yok.

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