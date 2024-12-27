Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2024 09:49
Mtsk 1 ayda alınabilecek görev sayısı kaçtır.

Mtsk da 1 ayda en fazla kaç görev alınabilir. Kimi 4 alırsın diyor, kimi de 4. görev de %30u ödenir diyor.


Elodes
Aday Memur
27 Aralık 2024 10:26

1 ay içinde sınır yok ancak 4 ve üzeri görevde kesinti olmaya başlıyor hocam, o yüzden en iyisi 1 ay içinde en fazla 3 görev almak hak kaybına uğramamak için


mehmetege
Memur
27 Aralık 2024 10:33

Teşekkürler sayın hocam

Elodes, 1 saat önce

1 ay içinde sınır yok ancak 4 ve üzeri görevde kesinti olmaya başlıyor hocam, o yüzden en iyisi 1 ay içinde en fazla 3 görev almak hak kaybına uğramamak için

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman Öğretmen BaşvuruMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi mahkemeUzman Öğretmenlik Uzaktan Eğitim SemineriUzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Başvurularını Onaylamayan iller.30 Nisan ne alaka?2025 Ocak maaşıBaşöğretmenlik tazminatı 15 ocak maaşına yetişir mi?Aralık ek dersi yatan iller4C'li çalışılan süreler

Sözlük

aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 4 tencere 1 Adonis 6 gassal 2 2025 1 İçinden geleni söyle 4 güne bir söz bırak 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 4 zübük 1

Son Haberler

Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz17 yaşındaki kızdan babasına 'istismar iftirası' itirafı657'de değişiklikler yapan Kanun Resmi Gazetede yayımlandıTürkiye'de 2024'te en çok izlenen 10 filmMEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri