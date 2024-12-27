Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


27 Aralık 2024 10:10
selamlar memurlar forum

Beyler bu ağız burun maskesi için hangi markayı önerirsiniz? Evde alayım dursun bulunsun diyorum.


Belkıs Kısmet
Aday Memur
27 Aralık 2024 10:11

Hocam pandemi zamanlarında neredeyse tüm markaları denemiştim ama açık ara en başarılısı Evony markası hem yerli üretim hemde hayat holding https://www.instagram.com/hayatholding_/ ürünü al bir kaç paket bulunsun evde ne olur ne olmaz :)

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