KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


27 Aralık 2024 11:01
Yds&Yökdile hazırlanmak için

Arkadaşlar, yds ve yökdil için sıkı bir şekilde hazırlanmak adına tavsiye edebileceğiniz hangi kaynakları, hocaları takip etmeliyiz. Bu konu hakkında tecrübeleri olan aktarabilirmi. Teşekkürler.

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