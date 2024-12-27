Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan memura disiplin cezası uygulanabilir mi? Anayasa, 657 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi Kararı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararı birlikte değerlendirildiğinde, sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan memura disiplin cezasının uygulanması belli kriterlere bağlanmıştır. Söz konusu olan ifade özgürlüğü olduğu için devlet memurlarının da birer birey olduğu, siyasi görüş sahibi olma, ülke sorunlarıyla ilgilenme, tercih yapma gibi sosyal yönlere sahip olma haklarının bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Hizmet dışında kullanılan ifadelerin dile getirildiği koşullar gözetilmeli ve yapılan ifade açıklamasının kamu görevlisinin bulunduğu konum ve üstlendiği devlet görevinin -içeriğiyle birlikte değerlendirildiğinde- itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte olduğu ortaya konulmalıdır. Bununla birlikte somut olayın koşullarında kamu görevlisinin düşünce açıklamasını kamu görevi statüsünün ve görev yaptığı alanın kendisine sağladığı unvanı dahil herhangi bir olanağı kullanarak yapmış ise bunun gösterilmesi gerekir. Buna ilaveten yapılan düşünce açıklamasının kamu hizmetlerinin sürekliliğini, etkinliğini, verimliliğini ya da gereği gibi yerine getirilmesini ne şekilde etkilediğinin ve cezayı gerekli kılan -devlet organizasyonu içinde düzenin bozulması, hizmetlerin yürütülememesi gibi- sonuçların neler olduğunun veya bu tür sonuçlara neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğunun ortaya konulması gerekir. Her durumda kamu görevlisinin ödev ve sorumluluk derecesinin bulunduğu konum ve görev yaptığı alanla bağlantılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Hükmedilen disiplin cezasıyla kamusal önemi bulunan objektif amaca ulaşılabileceği, başka bir deyişle kamu görevlisinin cezalandırılmasının zorunlu bir sosyal ihtiyaca karşılık geldiği gösterilmeli; düşünce açıklamasının kamu görevini etkileme derecesiyle orantılı bir disiplin cezasına hükmedilmelidir. Değerlendirmelerin oldukça açık, spesifik ve tekil olarak yapılması gerekmektedir. Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların memurlar açısından disiplin suçu teşkil edip etmeyeceği yukarıda yer verilen ölçütlerin/kıstasların ön planda tutulması gerekir. Aksi takdirde bu durum ifade özgürlüğünün ihlaline sebebiyet verir. Memura bu nedenden dolayı disiplin cezasının uygulanabilmesi için fiilin sübut bulması/ispatlanması/şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması ve gerçekleşmesi gerekir. AKSİ TAKDİRDE VERİLECEK HER TÜRLÜ DİSİPLİN CEZASI İDARİ YARGIDA İPTAL EDİLECEKTİR.

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