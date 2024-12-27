sosyal medya üzerinden yazışma

merhaba, sosyal medya üzerinden bir kız öğrenciyle cinsellik içermeyen, ima içermeyen, buluşma talep etmeyen, taciz olmayan bir konuşmam var ve şikayet edildim. telefon numaramı vermek istemediğim için öğrenciler bir konuda bana instagram üzerinden ulaşırlar ama ben beni ekleyin falan demem. genellikle bir şey sormak için eklerler. bununla ilgili bir yasak olduğunu sanmıyorum. her zaman öğretmen öğrenci ilişkisi de vardır. abi-öğretmen olarak yaklaşmayı tercih ediyorum öğrencilere kısaca. fakat burada dersine girmediğim bir öğrenci önce okulda gelip muhatap oluyor ki ben bütün öğrencilerimle dersine gireyim girmeyeyim okulda sohbet ederim normal bir şekilde. sonra sosyal medya üzerinden yazışmalar oldu fakat kendisi bir ay içinde 10'dan fazla kere mesaj attı bende sadece cevap verdim. dersine girmediğim bir öğrenci olduğu için hatam çok ciddiye almamak oldu ve lakayt bir tavra tepki göstermedim. hatamı kabul ediyorum buradaki. buradaki hatamı kabul ediyorum ama içerikte dediğim gibi özel bir durum yoktu zaten. tamamen gereksiz ve lakayt konuşmalar mevcut. bu süreçte 10 gün mesaj atmadığı zaman bile benim bir mesajım yok çünkü gerçekten ciddiye almıyordum. ama mesaj atınca bütün öğrencilere yaptığım gibi cevap veriyordum. konuşma başlıyor, konuşma bitiyor. devam etsin diye bir çabam yok. gece geç saatlerde konuşmalar yok.

10+ senedir görevdeyim. bugüne kadar bir soruşturmam olmadı. bakanlık düzeyinde çalışmalarım oldu. başarı belgelerim var. diğer öğrencilerle yazışmalarım da var abi-öğretmen gibi yaklaştığıma dair ama onlarda asla lakaytlık yok. bazen yazılıda ne çıkacağından bazen teknolojiden bazen tiyatrodan bazen halısaha maçı yapmaktan konuşmuşuz ama hepsinde öğrenciler mesaj atmış bende cevap vermişim. ben öğrencilerime mesaj atmam zaten. son konuşmadan 6 gün sonra cimere şikayet gitmiş. muhakkik görevlendirilmiş. neden 6 gün beklenmiş bilmiyorum ama son konuşmada da birşey yok. annesi okula gelmiş derslerinin kötü olduğu söylenmiş bende ders çalışması gerektiğini yazmışım hatta. fakat şikayet gitmiş. muhakkik savunma almadan 3 ay açığa alınmamı istemiş.

bu durumu gerçekten ortada bir fiil yokken bu yazışmadaki bazı mesajlardan imalar çıkarıp "yüz kızartıcı ve utanç verici" olarak tanımlayabilirler mi? 10+ yıllık öğretmenlik kariyerime 1 ayda içinde olan bu süreçteki konuşmadaki 1-2 mesaj yüzünden cidden zarar verebilirler mi? bütün bu sürecin üstelik dersine girmediğim öğrenci tarafından 1 ay içinde başlayıp bitmesi normal mi? 1 ay içinde benimle ilgili nasıl bir yargıya varılmış olabilir içerikte bir şey yokken üstelik. ben ortada hatalı bir davranışım olduğunu kabul ediyorum ama cinsellik, taciz, argo, ima içermeyen konuşmalardan sadece öğrencinin lakayt tavrını engellemediğim için -tabi onayladığım bir durumda yok sadece umursamadım dersine girmediğim için o da ama olmamalıydı tabi, hatam bu- ne ceza alabilirim?

1 hafta oldu daha savunmam alınmadı. süreç hakkında bilgisi olan varsa sevinirim. özellikle son kararı ilçe mi veriyor öğrenmek istiyorum yoksa ile mi gidiyor. teşekkürler.