Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2024 12:04
sosyal medya üzerinden yazışma

merhaba, sosyal medya üzerinden bir kız öğrenciyle cinsellik içermeyen, ima içermeyen, buluşma talep etmeyen, taciz olmayan bir konuşmam var ve şikayet edildim. telefon numaramı vermek istemediğim için öğrenciler bir konuda bana instagram üzerinden ulaşırlar ama ben beni ekleyin falan demem. genellikle bir şey sormak için eklerler. bununla ilgili bir yasak olduğunu sanmıyorum. her zaman öğretmen öğrenci ilişkisi de vardır. abi-öğretmen olarak yaklaşmayı tercih ediyorum öğrencilere kısaca. fakat burada dersine girmediğim bir öğrenci önce okulda gelip muhatap oluyor ki ben bütün öğrencilerimle dersine gireyim girmeyeyim okulda sohbet ederim normal bir şekilde. sonra sosyal medya üzerinden yazışmalar oldu fakat kendisi bir ay içinde 10'dan fazla kere mesaj attı bende sadece cevap verdim. dersine girmediğim bir öğrenci olduğu için hatam çok ciddiye almamak oldu ve lakayt bir tavra tepki göstermedim. hatamı kabul ediyorum buradaki. buradaki hatamı kabul ediyorum ama içerikte dediğim gibi özel bir durum yoktu zaten. tamamen gereksiz ve lakayt konuşmalar mevcut. bu süreçte 10 gün mesaj atmadığı zaman bile benim bir mesajım yok çünkü gerçekten ciddiye almıyordum. ama mesaj atınca bütün öğrencilere yaptığım gibi cevap veriyordum. konuşma başlıyor, konuşma bitiyor. devam etsin diye bir çabam yok. gece geç saatlerde konuşmalar yok.

10+ senedir görevdeyim. bugüne kadar bir soruşturmam olmadı. bakanlık düzeyinde çalışmalarım oldu. başarı belgelerim var. diğer öğrencilerle yazışmalarım da var abi-öğretmen gibi yaklaştığıma dair ama onlarda asla lakaytlık yok. bazen yazılıda ne çıkacağından bazen teknolojiden bazen tiyatrodan bazen halısaha maçı yapmaktan konuşmuşuz ama hepsinde öğrenciler mesaj atmış bende cevap vermişim. ben öğrencilerime mesaj atmam zaten. son konuşmadan 6 gün sonra cimere şikayet gitmiş. muhakkik görevlendirilmiş. neden 6 gün beklenmiş bilmiyorum ama son konuşmada da birşey yok. annesi okula gelmiş derslerinin kötü olduğu söylenmiş bende ders çalışması gerektiğini yazmışım hatta. fakat şikayet gitmiş. muhakkik savunma almadan 3 ay açığa alınmamı istemiş.

bu durumu gerçekten ortada bir fiil yokken bu yazışmadaki bazı mesajlardan imalar çıkarıp "yüz kızartıcı ve utanç verici" olarak tanımlayabilirler mi? 10+ yıllık öğretmenlik kariyerime 1 ayda içinde olan bu süreçteki konuşmadaki 1-2 mesaj yüzünden cidden zarar verebilirler mi? bütün bu sürecin üstelik dersine girmediğim öğrenci tarafından 1 ay içinde başlayıp bitmesi normal mi? 1 ay içinde benimle ilgili nasıl bir yargıya varılmış olabilir içerikte bir şey yokken üstelik. ben ortada hatalı bir davranışım olduğunu kabul ediyorum ama cinsellik, taciz, argo, ima içermeyen konuşmalardan sadece öğrencinin lakayt tavrını engellemediğim için -tabi onayladığım bir durumda yok sadece umursamadım dersine girmediğim için o da ama olmamalıydı tabi, hatam bu- ne ceza alabilirim?

1 hafta oldu daha savunmam alınmadı. süreç hakkında bilgisi olan varsa sevinirim. özellikle son kararı ilçe mi veriyor öğrenmek istiyorum yoksa ile mi gidiyor. teşekkürler.


m.r_f
Memur
27 Aralık 2024 12:18

Öncelikle geçmiş olsun. Konuşmaların içeriğini bilmeden alacağınız veya teklif edilen cezayla ilgili yorum yapmamız pek mümkün değil. Ancak muhakkik sizi korumak için de açığa alınmanızı istemiş olabilir.

Muhakkik kararını verdikten sonra ilçe milli eğitim müdürü takdir yetkisini kullanıp, muhakkikin karar verdiği cezanın bir alt kademesindeki cezayı verebilir. Bazı ağır cezaların Valilik onayı gerektirdiğini biliyorum, daha düşük olanlar ilçede bitiyor.

Anladığım kadarıyla siz erkek bir öğretmensiniz ve şikayetçi öğrenci de kız. Eğer işin boyutunun ciddi bir noktaya gidebileceğini düşünüyorsanız profesyonel destek alın. Kendinize güveniyorsanız ki önce şu kafadan da çıkmalısınız; "ben şurada hata yaptım vsvs" dememlisiniz. Orası sosyal medya, sizin kişisel alanınız, size yazılandan siz sorumu değilsiniz. Siz yazdıklarınızdan sorumlusunuz, yazdıklarınızda suç unsuru yoksa suçunuz da yok demektir. O zaman göstermelik bir ceza verilip konu kapatılabilir. Sendikaya üyeliğiniz varsa muhakkak temsilci ile görüşüp destek de isteyebilirsiniz.


Mustafax5908
Aday Memur
27 Aralık 2024 13:13

Hocam,hassas konular,daha bu senenin başında tanıdığımız bir müdür,watsap msjları yüzünden,msjla cinsel tacizden yargılanıp 10 ay ceza aldı ve ihraç edildi.

Öğretmenin sosyal medya üzerinden sebebi ne olursa olsun öğrenci ile konuşmasına olumsuz bakılıyor ve en ufak tacize girebilecek durumda adli süreç başlıyor.

Sizin durumunuzda adli bir olay yok.

Ancak bu durumdan ceza almanız hiç de hoş karşılanmayacak,yaftalanmış olursunuz.

Basite almayın,sendika avukatları ile görüşün,süreci onlarla yönetin


bersan_42
Şef
27 Aralık 2024 13:42

Hocamın dediklerine katılıyorum. İddianın doğru olup olmaması çokta mühim olmadığı mevzu.

Mustafax5908, 38 dk. önce

Hocam,hassas konular,daha bu senenin başında tanıdığımız bir müdür,watsap msjları yüzünden,msjla cinsel tacizden yargılanıp 10 ay ceza aldı ve ihraç edildi.

Öğretmenin sosyal medya üzerinden sebebi ne olursa olsun öğrenci ile konuşmasına olumsuz bakılıyor ve en ufak tacize girebilecek durumda adli süreç başlıyor.

Sizin durumunuzda adli bir olay yok.

Ancak bu durumdan ceza almanız hiç de hoş karşılanmayacak,yaftalanmış olursunuz.

Basite almayın,sendika avukatları ile görüşün,süreci onlarla yönetin


bersan_42
Şef
27 Aralık 2024 13:44

ayrıca anlaşılan o ki; dediğiniz gibi içeriği çokta dolu olmayan bir başvuru. yoksa ilgili birimler sizi hemen açığa alırdı ve müfettiş görevlendirilirdi...

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