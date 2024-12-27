MEB Promosyon

Merhaba. Kars'ta görev yaparken Ziraat bankası Ağustos 2023 tarihinde iki yıllık sözleşme için 8000 promosyon ödemesi yapmıştı. Eylül 2023 tarihinde eş durumundan Erzurum Pasinler'e tayin oldum. Sözleşme gereği promosyon iademiz yoktu. Pasinler'de İşbankası maaş bankamızdı. Ağustos 2024 tarihinde ise yine eş durumundan Erzurum Palandöken'e tayin oldum. Buradaki Ziraat bankası Kars'ta promosyon aldığımı bahane ederek promosyon ödemesi yapmıyor. Ancak buradaki sözleşme üç yıllık ve hala süresinin bitmesine çok var. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

Merhaba. Kars'ta görev yaparken Ziraat bankası Ağustos 2023 tarihinde iki yıllık sözleşme için 8000 promosyon ödemesi yapmıştı. Eylül 2023 tarihinde eş durumundan Erzurum Pasinler'e tayin oldum. Sözleşme gereği promosyon iademiz yoktu. Pasinler'de İşbankası maaş bankamızdı. Ağustos 2024 tarihinde ise yine eş durumundan Erzurum Palandöken'e tayin oldum. Buradaki Ziraat bankası Kars'ta promosyon aldığımı bahane ederek promosyon ödemesi yapmıyor. Ancak buradaki sözleşme üç yıllık ve hala süresinin bitmesine çok var. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.