Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2024 12:16
MEB Promosyon
Merhaba. Kars'ta görev yaparken Ziraat bankası Ağustos 2023 tarihinde iki yıllık sözleşme için 8000 promosyon ödemesi yapmıştı. Eylül 2023 tarihinde eş durumundan Erzurum Pasinler'e tayin oldum. Sözleşme gereği promosyon iademiz yoktu. Pasinler'de İşbankası maaş bankamızdı. Ağustos 2024 tarihinde ise yine eş durumundan Erzurum Palandöken'e tayin oldum. Buradaki Ziraat bankası Kars'ta promosyon aldığımı bahane ederek promosyon ödemesi yapmıyor. Ancak buradaki sözleşme üç yıllık ve hala süresinin bitmesine çok var. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

m.r_f
Memur
27 Aralık 2024 12:22

Karstaki promosyon sözleşmesinin tarihi bitene kadar bekleyeceksiniz, o bitince dilekçe verip kalan ayların promosyon tutarını talep edeceksiniz.


eminakts
Aday Memur
27 Aralık 2024 12:24
Hocam Kars'taki sözleşme Aralık 2024 tarihinde revize edildi ve 36 için yenilendi ve 46.000 verildi. Yani o sözleşme bitmeden uzatıldı.

2ven
Şef
27 Aralık 2024 12:40

maaşını iş bankasından almaya devam etmiyorsun ki, ziraat bankası niye diğer bankadan aldığın promosyonu bahane olarak gösteriyor? ziraat bankası hukuksuz iş yapıyor.


2ven
Şef
27 Aralık 2024 12:43

halkbank bana benzer bir şey yapmıştı geçmiş zamanda. para yattığı gibi şubeden hepsini nakit olarak çekiyordum. şube müdürünün dikkatini çekmişti. sizin gibi köylü kurnazlarına 1 lira kazandırmam diye azarlayıp çıkmıştım.

bu haksızlık giderilene kadar siz de her ay gidip paranın kuruşlarına kadar tamamını nakit olarak çekin.


2ven
Şef
27 Aralık 2024 12:45

oradan çekip yan tarafta enpara hesabıma yatırıyordum. böyle yapın, sorarlarsa "siz benim promosyonumu çaldınız paramdan faydalanmanızı istemiyorum" dersin.


m.r_f
Memur
27 Aralık 2024 13:02

Mesajı tekrar okumanızı tavsiye ederim, ziraat bankası yine ziraat bankasından alınan promosyonu bahane gösteriyor.

2ven, 1 saat önce

maaşını iş bankasından almaya devam etmiyorsun ki, ziraat bankası niye diğer bankadan aldığın promosyonu bahane olarak gösteriyor? ziraat bankası hukuksuz iş yapıyor.

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