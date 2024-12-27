Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2024 12:49
İstifa eden memurun tekrar ataması yapılacakmi

Resmi gazetede yayınlandı ama yönetici olanlar mı yoksa istifa eden herhangi memur mu başvurması halinde 3 ay içinde atanacak bilgisi olan var mı

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