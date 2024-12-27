Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2024 13:08
Yeni çıkan kanunla Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi nasıl olacak?

?

Çok Yazılan Konular

Gsb banka promosyonu Başöğretmenlik hakkındaYıllık izinÖrgün eğitim ve Vardiya

Sözlük

evde kalmış kuru kız 1 oytun erbaş 1 teşekkürler sözlük 1 anne 2 çayın ilkel bir içecek olduğunun düşünülmesi 1 Bugün olanlar 8 güne bir söz bırak 1 bir seferlik idare etsen ne olur 1 İçinden geleni söyle 4 memuriyetin güzel yanları 3

Son Haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAKOM'dan İstanbul için kar uyarısıHalı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için kararAlmanya erken seçime gidiyor! Tarih belli olduBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri