Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2024 13:23
Anne-Baba sağlık özrü tayini

Merhabalar

(Öğretmenim) Babam ileri seviye kanser hastası, bunun için kurul raporuna başvurduğumda doktorlar;

"Ölüm durumunda tayini iptal ederler, eski görev yerine yollarlar." diye belirtiyorlar.

Bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?

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