eş durumu (yeni yönetmelik)

Diş hekimi olarak atanan personel, tsk da subay olan eşinin yanına da 1 yıl eş durumu dilekçesi veremez deniliyor. Tsk ile yapılan protokol daha öncelikli değil midir ? bilen var mıdır ?

Diş hekimi olarak atanan personel, tsk da subay olan eşinin yanına da 1 yıl eş durumu dilekçesi veremez deniliyor. Tsk ile yapılan protokol daha öncelikli değil midir ? bilen var mıdır ?