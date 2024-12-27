Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2024 13:47
eş durumu (yeni yönetmelik)
Diş hekimi olarak atanan personel, tsk da subay olan eşinin yanına da 1 yıl eş durumu dilekçesi veremez deniliyor. Tsk ile yapılan protokol daha öncelikli değil midir ? bilen var mıdır ?

pekgozenes
Aday Memur
27 Aralık 2024 14:51

https://www.tayinsepeti.com/Haberdetay/S%C3%B6zle%C5%9Fmeli_Personelin_%C3%96zl%C3%BCk_ve_ve_Tayin_H


pekgozenes
Aday Memur
27 Aralık 2024 15:32

çok pardon ben yanlış yere yazmışım...:)

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