Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2024 14:10
Özürsüz ( Mazeretsiz)Olarak Görev Başında Bulunmama Konusunda Verilmiş Olan Emsal Kararlar

Mazeretsiz Görev Başında Bulunmama Konusunda Verilmiş Olan Emsal Kararları Bu Başlık altında toplayalım arkadaşlar lehte olan kararları paylaşacağım ancak bilginiz olsun her birinde birer mazeret var kanunda öyle yazdığı için başlığı o şekilde attım.

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