Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2024 15:08
İlave Kademe Hakkında(Bilgili arkadaşlar yardımcı olabilir mi lütfen)

2013 yılı Ocak ayında 4B li olarak göreve başladım. Aynı yılın Ekim ayında kadroya geçtim. Unvanım Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı). TBMM de dün yasalaşan 'Son 8 yılda disiplin cezası almayanlara verilen 1 ilave kademe hakkından sözleşmeliden kadroya geçen personel için de uygulanması' kanunundan faydalanabilecek miyim ?

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