Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2024 15:09
Eş durumu acil cevap

657 Saglik memuru tıbbi sekreter. Eşi polis ve eş durumu ile a ilinde 2 yili dolmuş. simdi iller arası tayinde b iline tayin alsa eşi onun yanina gelmeyi denese gelirse sorun yok ama gelemezse polis baska ile tayin olursa tıbbi sekreterin atandigi ilde iki yil yada bir yil kalma sarti var mi yoksa tekrar mazeret es durumu ile tıbbi sekreter onun yanina gidebilir mi.


Spekerr
Aday Memur
27 Aralık 2024 15:16

Kolluk kuvvetlerinde durum farklı olabilir . Yeni yönetmelikte birlikte 1 yıl şartı var aynı durumu

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