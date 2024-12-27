Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Aralık 2024 15:27
Makine teknikerliği 2024 kpss 89+ üzeri puan alan var mı aramızda

Evet beyler 89 üzeri alan varsa +1 lesin


fsp1907
Aday Memur
27 Aralık 2024 15:50

-1

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