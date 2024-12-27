Başöğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri

Hocalarım il milli eğitim müdürlüğü tarafından başvurum onaylandı. ÖBA'daki eğitim sayfasına geliyorum, "Eğitime Katıl" butonuna tıklıyorum, sağ üstte "Bu eğitime eğitim hakkında bölümünde belirtilenler ya da resen atananlar katılabilir" diye bir uyarı çıkıyor.

Başına gelen veya bilgisi olan var mı?