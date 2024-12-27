Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2024 17:41
Öğretmenlikten hemşireliğe geçiş

Birkaç sene önce hemşirelikten öğretmenliğe geçiş yaptım ancak şu an aldığım maaş ile geçinmekte zorlanıyorum. Herhangi bir devlet hastanesinde günaşırı yoğun bakımda çalışan bir hemşirenin günümüzde ek ödemelerle totalde eline ne geçiyor?

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