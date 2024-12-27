Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2024 17:51
Adalet Bakanlığı öğretmenlik kariyer basamakları

Bakanlığın gonderdigi yazıya göre 15.01.2025 e kadar listeler istenip, 21.01.2025 tarihinde cte tarafından liste ilan edilip, eğitim videolarına sonra başlanacak. Yani bakanlık klavuzdaki ek başvuru süresini kullanarak süreci uzatmakta ve geriye dönük malı hakların alınamayacağı da ortada. Meb te ise eğitimler başlamış durumda. ilk ay itibarı ile haklar alınacak. Ocak 2 ye kadar bu işlemler gayet yetistirilebilir iken mağduriyet oluşturulmaktadır. Bazı öğretmenlerin hizmet birlestirmeleri veya öğretmenlikten sayılacak süreler hesaplanacak ise onlara ek başvuru süresi verilebilir. Diğer öğretmenler ise ek süre olmadan başvurusunu yapabiliyor olması gerekir.

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