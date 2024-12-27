Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Aralık 2024 19:38
Mal bildirimi

Arkadaşlar 2025 mal bildirimi yapacağız malum. Daha önce aldığım arabayı bildirim yapmadım şuan genel mal bildirimiinde bildirsem cezai bir yaptırım alır mıyım sizce o arabayı bilmesem mi direk

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