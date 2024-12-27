Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 19:41
bakan ikramiyeyi yasakladı
bugün kü haberlere göre maliye bakanı ; taltif,bayram ikramiyesi gibi ödemeleri 2025 yılı için yasaklamış.

Brse
Memur
27 Aralık 2024 19:46

2. Şark ta yasaklansa iyi olurdu...


Sbz1dftd
Şef
27 Aralık 2024 20:14
bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu

tsubasa17
Memur
27 Aralık 2024 20:38
Kamu işçileri de dahil mi buna onlar malum Öz evlat

Ferhatsrn
Aday Memur
27 Aralık 2024 20:38
senin gibi bu kafada olanlar polise en büyük düşmanlığı yapıyor ! karakoldaki tüm meslektaşlarım her ay ikramiye alsın zoruma giderse namussuzum polise düşmanlığı yine polisin kendisi yapıyor .
Sbz1dftd, 1 saat önce
bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler2025 banka promosyonu2025 genel atama dönemi26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarİçişleri Bakanı Tgrt haber programına konuk oluyorEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı27 Aralık 2024 açığa alınanlarÜniversite borçlanması

Sözlük

iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 şarkı adı ile açılan başlıklar 1 güne bir söz bırak 3 benim hala umudum var 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 38 evde kalmış kuru kız 2 ayhan akman 1 erkeklerin saç uzatması 1 borcam 6 gassal 2

Son Haberler

6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 142 milyon lira ceza kesildi17 yaşındaki kızdan babasına 'istismar iftirası' itirafıArda Güler'den Fenerbahçe'ye ZiyaretBakanlıktan İmralı'ya izin çıktıSahte kamu görevlileri yakalandı: 3 tutuklama

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri