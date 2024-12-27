Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

Son Sayfa

27 Aralık 2024 19:41
Maliye Bakanı ikramiyeyi yasakladı

bugün kü haberlere göre maliye bakanı ; taltif,bayram ikramiyesi gibi ödemeleri 2025 yılı için yasaklamış.


Brse
Memur
27 Aralık 2024 19:46

2. Şark ta yasaklansa iyi olurdu...


Sbz1dftd
Şef
27 Aralık 2024 20:14
bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu

tsubasa17
Memur
27 Aralık 2024 20:38
Kamu işçileri de dahil mi buna onlar malum Öz evlat

Ferhatsrn
Aday Memur
27 Aralık 2024 20:38
senin gibi bu kafada olanlar polise en büyük düşmanlığı yapıyor ! karakoldaki tüm meslektaşlarım her ay ikramiye alsın zoruma giderse namussuzum polise düşmanlığı yine polisin kendisi yapıyor .
Sbz1dftd, Dün
bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu

siyahbeyaz88
Genel Müdür
27 Aralık 2024 22:05
sorun orda karakoldakiler hiç almıyor hep aynı şubeler alıyor
Ferhatsrn, Dün
senin gibi bu kafada olanlar polise en büyük düşmanlığı yapıyor ! karakoldaki tüm meslektaşlarım her ay ikramiye alsın zoruma giderse namussuzum polise düşmanlığı yine polisin kendisi yapıyor .

RedBull001
Memur
28 Aralık 2024 00:30

Ayıp bir yorum olmuş, meslek hayatında öyle topluca yatan taltiflerden sadece 1 kez taltif alabilmiş biri olarak söylüyorum alan benim meslektaşım helali hoş olsun. Biz emeklerimizin karşılığını alamıyorken bir parçacığını alabilen meslektaşımın aldığına neden göz dikeyim? Neden ben almıyorsam kimse almasın demek yerine, biz de alalım demiyorsun?

Sbz1dftd, Dün
bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu

Ahmet can10
Aday Memur
28 Aralık 2024 01:02
Senin gibilerine müstehak
Sbz1dftd, Dün
bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu

Titiz10
28 Aralık 2024 01:05
Zaten adaletli bir taltif ve ikramiye dağıtımı yoktu almayanlar için değilde devamli alanalar için hayal kırıklığı yaratabilir.

altıntaşli
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 02:06

Adaletli bir dağılım yoktu. Almadigim şeye üzülmedim, sevinmedim


Kraltutsak
Aday Memur
28 Aralık 2024 02:20

İkramiye mi varmış bizim neden haberimiz yok


BAYYCU-NOYAN
Şef
28 Aralık 2024 02:54

iyi olmuş kardeşim.. bir daha da vermezler inşallah. 9 gün tatilde çalışan trafikçilere taltif..9 gün tatilde çalışan diğer maraba polislere patates...yok yaaa. hemde gözümüzün içine baka baka.. "sen çekil lan AYI" der gibi. verilmesin kardeşim. Taltifsiz bir teşkilat olur inşallah..


ay426
Aday Memur
28 Aralık 2024 06:07

Sözde 20. Yılı doldurunca baş öğretmen olunabilecekken bir gecede yönetmelik değiştirip uzmanlıkTan başka hesaplarla başöğretmen lige geçişin yolunu açtılar ve 6bin civarı öğretmene görünmez zam yaptılar...şu an ek ders hariç öğretmen maaşı 2025 te polisle aynı olacak, yaklaşık 10 ay boyunca da ortalama 7 ile 20bin aeasinda da ek ders aldıklarını düşün....trol de trafikci ile karakolcu diye milleti gazlasin


Arnel
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 07:52

Bizim teskilatin en büyük sorunu çalışanı sadece kendisi görmesi. Trafikcinin şubede çalışanın karakolda çalışanın asaiste çalışanın içerideki sorunlarını görmemesi. Sen karakolda vardiyalı çalışıyorsun trafikci bayramda izinsiz. Çalışıyor. Subeci 24 saat telefon bekliyor plan yapamiyor yaptığı operasyonlarda günlerce evine gidemiyor. Muhakkak ki herkesin emeğinin bir karsiligi var ama karsidakiler sanki hoc bor iş yapmıyor gibi düşünüp yorum yapmak doğru degil. 2016 dan beri verilen taltif ve ödüller belli başlı görevlere verildi. İstiyorsan geç karakola geç şubelere çalış. Bu arada şuan teşkilatta ne trafiğe ne de şubelere geçmek isteyen personel yok denecek kadar az özellikle büyük illerde


sinanpolat22
Şef
28 Aralık 2024 08:14
bu işin çözümü nedir biliyor musunuz? üniforma ve vardiya tazminatı.

Sbz1dftd
Şef
28 Aralık 2024 08:23
adeletli bir taltif ve ödüllendirme olduğunu düşünüyor musun sen. bayramda trafikteki çalışıyor da karakolcu çalışmıyor mu. veriyorsan hepsine o günlerde çalışan herkese ver vermiyorsan hiç birine verme
Ferhatsrn, Dün
senin gibi bu kafada olanlar polise en büyük düşmanlığı yapıyor ! karakoldaki tüm meslektaşlarım her ay ikramiye alsın zoruma giderse namussuzum polise düşmanlığı yine polisin kendisi yapıyor .

bilinçlivatandas
Memur
28 Aralık 2024 09:23
zorunamı gitti aslanım derdiniz öğretmen sağlıkçı salatalıklar bir halt olmaz sizden inşallah 2 kat fazla alırız sizden iyice çatlarsınız
ay426, Bugün

Sözde 20. Yılı doldurunca baş öğretmen olunabilecekken bir gecede yönetmelik değiştirip uzmanlıkTan başka hesaplarla başöğretmen lige geçişin yolunu açtılar ve 6bin civarı öğretmene görünmez zam yaptılar...şu an ek ders hariç öğretmen maaşı 2025 te polisle aynı olacak, yaklaşık 10 ay boyunca da ortalama 7 ile 20bin aeasinda da ek ders aldıklarını düşün....trol de trafikci ile karakolcu diye milleti gazlasin


Türkçü07
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 09:43
Hayırdır sürekli hakaret sürekli hakaret, klavye çok güzel bişey demi? Maşallah heryerdesin başka işin gücün yok mu senin?
bilinçlivatandas, Bugün
zorunamı gitti aslanım derdiniz öğretmen sağlıkçı salatalıklar bir halt olmaz sizden inşallah 2 kat fazla alırız sizden iyice çatlarsınız

Türkçü07
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 09:46
Sizinkiler yazmıyor mu hiç onlarada aynı şu söylediğin kelimeleri söylüyor musun? Niye derdin sadece biz, bunun altında birşey yatıyor mu acaba? Ayın 3 ünde yazılacak 'Yeni başlayan polis nasıl 20 yıllık öğretmenden fazla alır vs ' diye, onlarada söyleyecek misin şu dediğin hakaretvari kelimeleri
bilinçlivatandas, Bugün
zorunamı gitti aslanım derdiniz öğretmen sağlıkçı salatalıklar bir halt olmaz sizden inşallah 2 kat fazla alırız sizden iyice çatlarsınız

pomem bekleyen masum
Aday Memur
28 Aralık 2024 09:53

Ne kadar trafikci düşmanı varmis forumda geçen hafta şubelere 5 taltif yattı bu kadar aglamadiniz çok taltif istiyorsanız trafiğe gelirsiniz bu kadar basit


Delidolu66
Memur
28 Aralık 2024 10:28
Cebime girdiğimi var, çokta önemli değil.
Toplam 38 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMaliye Bakanı ikramiyeyi yasakladı2025 genel atama dönemi26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar2025 banka promosyonu27 Aralık 2024 açığa alınanlarİçişleri Bakanı Tgrt haber programına konuk oluyorEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 anne 1 Bugün olanlar 1 ilk kez tek başına çamaşır makinası başlatan erkek 4 evde kalmış kuru kız 4 Ben seni güldürdüm allah da beni güldürsün 2 borcam 2 şaka maka sözlüğün forumlaşıyor olması 2 gassal 1 ayhan akman 1

Son Haberler

MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadeleBakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidirDiyarbakır Barosu'ndan Narin Güran davası cezalarına dair ilk açıklamaBakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serptiMemur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri