Maliye Bakanı ikramiyeyi yasakladı

senin gibi bu kafada olanlar polise en büyük düşmanlığı yapıyor ! karakoldaki tüm meslektaşlarım her ay ikramiye alsın zoruma giderse namussuzum polise düşmanlığı yine polisin kendisi yapıyor .

senin gibi bu kafada olanlar polise en büyük düşmanlığı yapıyor ! karakoldaki tüm meslektaşlarım her ay ikramiye alsın zoruma giderse namussuzum polise düşmanlığı yine polisin kendisi yapıyor .

Sbz1dftd, Dün bayram ikramiyesini yasaklaması çok iyi olmuş trafikçilere veriyordu. taltif ver şubelere ver sessiz sedasız. karakolculara ne var. bayram ikramiyesi kalksın öncelikle trafikçi çalışıyoda karakolcular yatıyor mu