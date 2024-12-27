Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2024 20:19
Can güvenliği tayin talebim

Can güvenliği nedeniyle tayin talep etmiştim. Bakanlıktan bana 4-5 tane şehir teklif ettiler ancak ben ailemin bulunduğu farklı bir şehri istedim. Benim istediğim dışında bir yere verebilirler mi ?

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