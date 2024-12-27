Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 22:09
Eş durumundan Gih'e geçme

Eşim bağkurlu olarak çalışmakta

Gih için başvurduğumda eşimin 1 yıl sigortası olması ve benim bulunduğum ilin görev süresini tamamlamış olmam haricinde bir şart var mı ?

Bu şekilde geçen arkadalar bilgi verebilir mi

Son zamanlarda emniyet dilekçeleri kabul etmiyor şeklinde bilgiler dolaşıyor. Bu şekilde olumsuz cevap alıp dava yolu ile geçilebiliyor mu, yapan arkadaşımız varsa bilgilendirirse sevinirim


Brse
Memur
27 Aralık 2024 23:18

Zor. Emniyet red veriyor. Eş durumundan gihe geçmek isteyen binlerce kişi var


diyorumki06
Şef
27 Aralık 2024 23:44
geçti o iş olumsuz veriyor artık. canı isterse başka ile tayin bile yapıyor.

Yasin bambi
Aday Memur
28 Aralık 2024 00:17
eş durumundan artık bitti sıra da psikiyatri var çünkü önüne gelen silah bırakıyor malulen emekli ve gih tercihi sunuluyor bunun önünü de malulen emekli yaparak geçecek gibi

26342
Memur
28 Aralık 2024 00:27
insanlar keyfinden hastalanmıyor onlarda istemez böyle bir şeyi ha kötüye kullanan yokmu illaki vardır ama siz nasılki başınız ağrdığında gözünüz ağrıdığında doktora gidiyorsunuz psikiyatride öyle bişey kimse isteyerek o ilaçları içmez kimse herşeyi geçtim kendisinden vazgeçip canına kıymayı düşünmek istemez.
Yasin bambi, Bugün
eş durumundan artık bitti sıra da psikiyatri var çünkü önüne gelen silah bırakıyor malulen emekli ve gih tercihi sunuluyor bunun önünü de malulen emekli yaparak geçecek gibi

cinayetci
Aday Memur
28 Aralık 2024 01:52

bu şekilde geçen, kesin bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.


onnnur
Aday Memur
28 Aralık 2024 19:31
bende geçen ay eş durumundan dilekçe verdim.Egm şu anda eş durumundan değil sağlıktan alıyor sadece gih memurluğuna bu ay 300 kişi aldı sağlıktan. Dava yoluna gidebilirsiniz ama emsal karar olsa bile bazı mahkemeler red veriyor bazıları ise onaylıyor
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