Eş durumundan Gih'e geçme

eş durumundan artık bitti sıra da psikiyatri var çünkü önüne gelen silah bırakıyor malulen emekli ve gih tercihi sunuluyor bunun önünü de malulen emekli yaparak geçecek gibi

eş durumundan artık bitti sıra da psikiyatri var çünkü önüne gelen silah bırakıyor malulen emekli ve gih tercihi sunuluyor bunun önünü de malulen emekli yaparak geçecek gibi