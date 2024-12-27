Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 22:09
Eş Durumundan Gih

Eşim bağkurlu olarak çalışmakta

Gih için başvurduğumda eşimin 1 yıl sigortası olması ve benim bulunduğum ilin görev süresini tamamlamış olmam haricinde bir şart var mı ?

Bu şekilde geçen arkadalar bilgi verebilir mi

Son zamanlarda emniyet dilekçeleri kabul etmiyor şeklinde bilgiler dolaşıyor. Bu şekilde olumsuz cevap alıp dava yolu ile geçilebiliyor mu, yapan arkadaşımız varsa bilgilendirirse sevinirim

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