Eş Durumundan Gih

Eşim bağkurlu olarak çalışmakta

Gih için başvurduğumda eşimin 1 yıl sigortası olması ve benim bulunduğum ilin görev süresini tamamlamış olmam haricinde bir şart var mı ?

Bu şekilde geçen arkadalar bilgi verebilir mi

Son zamanlarda emniyet dilekçeleri kabul etmiyor şeklinde bilgiler dolaşıyor. Bu şekilde olumsuz cevap alıp dava yolu ile geçilebiliyor mu, yapan arkadaşımız varsa bilgilendirirse sevinirim