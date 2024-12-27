Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


27 Aralık 2024 22:26
Tarim ve orman bakanligi rapor hakkinda

Herkese meraba.Tarim ve orman bakanligina atanipta 2019 dan once alinmjs raporunda calisiralacagi alanlar kismi bos olanlardan yeni rapor istendi mi yoksa sadece durum bildirir raporu mu istendi ? Bilgisi olan varsa cevaplarsa cevinirim.

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