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Editörler : alex 10


27 Aralık 2024 22:57
Süper Lig Tahmin Yarışması 18. Hafta

Maç Başlangıcı 3 Ocak 2025 Saat: 20:00

Rize-Beşiktaş

Alanya-Konya

Adana demir-Başakşehir

Antalya-Eyüp

Kasımpaşa-Gaziantep

Bodrum-Kayseri

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Adana demir-Başakşehir

Galatasaray-Göztepe

Samsun-Trabzon

Fenerbahçe-Hatay

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Kocaeli-Iğdır

Bandırma-Manisa

Karagümrük-Pendik

Ümraniye-Erzurum

Skor Tahmini: Galatasaray-Göztepe

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