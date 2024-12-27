Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 23:14
Egm Tarifesi
Egm 40 gb kullanmaktayım..Taahhütüm bu ay bitiyor..Devam etmek için merkeze mi gitmem gerekiyor bilgisi olan var mı

RedBull001
Memur
28 Aralık 2024 00:32

Reis bunu türk telekomun müşteri hizmetlerini arayıp sorsan çok daha kolay olmaz mı sadece soruyorum

Toplam 1 mesaj

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