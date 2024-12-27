Okul idareciliği in Olası Tehlikeleri?

Şuan çok istenmiyor, idarecilerde görevlerinden istifa ediyorlar ama hala bu pozisyonu isteyenler var. İyi hoş ama müdür yardımcılığının olası tehlikeleri ve zorlukları nelerdir? Müdür yardımcılığında tecrübeli öğretmenlerimiz bilgisini bizimle paylaşırsa çok güzel olur.

Şuan çok istenmiyor, idarecilerde görevlerinden istifa ediyorlar ama hala bu pozisyonu isteyenler var. İyi hoş ama müdür yardımcılığının olası tehlikeleri ve zorlukları nelerdir? Müdür yardımcılığında tecrübeli öğretmenlerimiz bilgisini bizimle paylaşırsa çok güzel olur.