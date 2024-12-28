Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


28 Aralık 2024 00:43
Osmanlı devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasindaki farklar..

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan her bakımdan farklıdır.İdaribyonetim,askeri teşkilat,vergi sistemi,alfabe ,her alanda farklıdır


gazanya
Daire Başkanı
28 Aralık 2024 00:45

Osmanlı en geniş sınırlarına ulaştığında bugünkü Türkiye 'den 23 kat fazla.


gazanya
Daire Başkanı
28 Aralık 2024 00:47

Osmanlı'nın yönetim şekli "Monarşi".Babadan ogula geçen bir başkanlık sistemi.Turkiye'nin yönetim şekli "Cumhuriyet.İktidat seçimle belirlenir .


gazanya
Daire Başkanı
28 Aralık 2024 00:49

Osmanlı genişleyen ve dağılan bir yapıdadır.Yani imparatorluk.Turkiye ulus devletidir.

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