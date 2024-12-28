memur ogretmen evrak imzalama

okulda öğretmenin imzalaması gereken evraklar var.Ornegin sivil savunma taşınır dosyalari v.s bu evrakları imzalaması gereken ogretmen memur odasına gidipte mi imzalar yoksa memur ogretmeni öğretmenler odası da veya okulun herhangi bir yerinde buluta mi imzalatir. Resmi prosedür nedir. Bundan değişik manalar çıkartmayın sadece resmiyet nedir.

okulda öğretmenin imzalaması gereken evraklar var.Ornegin sivil savunma taşınır dosyalari v.s bu evrakları imzalaması gereken ogretmen memur odasına gidipte mi imzalar yoksa memur ogretmeni öğretmenler odası da veya okulun herhangi bir yerinde buluta mi imzalatir. Resmi prosedür nedir. Bundan değişik manalar çıkartmayın sadece resmiyet nedir.