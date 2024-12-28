Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 05:00
Uzman Öğretmen Maaşa Yansıma Hakkında
Arkadaşlar, mebbisten hesapladığımda 2 Nisanda 10 yılım doluyor. şimdi uzman eğitimlerine başladım. Maaşa yansıması nisandan sonra mı yoksa Ocak maaşından itibaren mi?

Çok Yazılan Konular

Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Başvurularını Onaylamayan iller.Uzman Öğretmenlik Uzaktan Eğitim SemineriUzman Öğretmen BaşvuruBaşöğretmenlik Uzaktan Eğitim SemineriMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Aralık ek dersi yatan illerBaşöğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri Bittikten Sonra Ne Yapacağız ?2025 Ocak maaşıMEB Promosyon

Sözlük

ayhan akman 1 şu anda dinlenen şarkı 1 güne bir söz bırak 3 dr nickli üyeler 2 başkasının acısından keyif alan kişiler 4 memuriyetin güzel yanları 3 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 benim hala umudum var 1 anne 3 2025 5

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığında 3 kadro iptal, 73 kadro ihdas edildiPersonele ücretsiz çay kahve verilebilir mi?Bazı Cumhurbaşkanı kararnamelerinde değişiklik yapıldı28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı28 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri