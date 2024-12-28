Uzman ve Başöğretmen

Birisi de çıkıp demiyor ki biz bu basamaklarda kendimize ne katacağız ne eğitimler alacağız da uzman olacağız diye. Hepinizin derdi para. Halkın gözünde paragöz olmuşuz herkes nefret eder oldu öğretmenlikten, bu kötü algıyı nasıl kıracağız ? Neden herkes yatarak para kazandığımızı düşünüyor ?

Birisi de çıkıp demiyor ki biz bu basamaklarda kendimize ne katacağız ne eğitimler alacağız da uzman olacağız diye. Hepinizin derdi para. Halkın gözünde paragöz olmuşuz herkes nefret eder oldu öğretmenlikten, bu kötü algıyı nasıl kıracağız ? Neden herkes yatarak para kazandığımızı düşünüyor ?