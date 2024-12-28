Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 07:38
Uzman ve Başöğretmen
Birisi de çıkıp demiyor ki biz bu basamaklarda kendimize ne katacağız ne eğitimler alacağız da uzman olacağız diye. Hepinizin derdi para. Halkın gözünde paragöz olmuşuz herkes nefret eder oldu öğretmenlikten, bu kötü algıyı nasıl kıracağız ? Neden herkes yatarak para kazandığımızı düşünüyor ?

lutt
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 07:43

para para sen hobi olarak yapıon :)


Soner Eraslan
Aday Memur
28 Aralık 2024 07:44
işte aynen bu cümleler kullanılıyor, neden acaba, doğru yere değindin
lutt, 1 saat önce

para para sen hobi olarak yapıon :)


nobetçi
Aday Memur
28 Aralık 2024 08:17
para para kariyer mesleği öğretmenlik bundan 25 yıl önce bir imam öğretmenin yarısı kadar maaş alıyorsun bir öğretmenle yeni başlayan doktorun maaşı esitti
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