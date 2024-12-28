Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Aralık 2024 09:06
DHMİ KİK Tutanağı

DHMİ ile yetkili sendika(TUS) arasında görüşülen 2024/2 KİK Tutanağı açıklandı.

Elektrik/motor personelinin 1. gruba geçmesiyle ilgili ilk kez "çalışmalar devam ediyor" kalıp cevabının dışına çıkılarak net ifadelerle cevap verilmiş. Şimdiden ilgili personele hayırlı olmasını dileriz.

5- Bir önceki Kurum İdari Kurul toplantısında, uygulanması için Cumhurbaşkanlığına yazı

yazılacağı belirtilen ve karar altına alınmasına rağmen, bugüne kadar bir gelişme olmayan,

Elektrik, Makine ve Motor personelini ilgilendiren Danıştay kararının uygulanması.

Söz konusu karar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve

Prensipler Genel Müdürlüğü ile gerekli mevzuat değişimi için görüşmeler yapılmış olup kararın

uygulanması sağlanacaktır.

13- Elektrik ve Makine Motor personelinin ATSEP Lisansı alabilmesi için ATSEP Lisans

Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına yönelik SHGM?ye yazı yazılması.

Konuya ilişkin gerekli çalışmalar yapılacaktır. İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili

personelin de lisans alabilmesi adına SHGM ile görüşmeler yapılmaktadır.


BilgeVezir
Aday Memur
28 Aralık 2024 09:46

Kendi kendinize hayali bir evren oluşturmuş ve orada yaşıyorsunuz, gerçeklik algılarınız çökmüş. Bunu da siz hariç diğer tüm birimler görüyor


fsp1907
Aday Memur
28 Aralık 2024 10:09

?

BilgeVezir, 1 saat önce

Kendi kendinize hayali bir evren oluşturmuş ve orada yaşıyorsunuz, gerçeklik algılarınız çökmüş. Bunu da siz hariç diğer tüm birimler görüyor


dhmbro
Aday Memur
28 Aralık 2024 10:40

Elektrik,makine/motor personellerine hayırlı ,uğurlu olsun candidman denen canlıyada çatla patlaaaaa

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