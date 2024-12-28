Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Aralık 2024 09:48
DKMP'nin bağlı kuruluş olması hakkında.

28 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:&#8200;175)" ile bağlı kuruluş olarak faaliyetlerine devam edecek olan Doğa Koruma ve Milli Parklardaki bu değişim sizce çalışanlara ve kuruma nasıl etki edecek? Olumlu olumsuz yorumlarınız nedir?

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