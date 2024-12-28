Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2024 10:45
8 yıla 1 derece

Benim 8 yıllık sürem 16 Eylül itibarı ile dolmuştu ve Ekim ayının ilk haftası bağlı olduğum müdürlüğe müracat ettim bana söylediği aynen şu "nasıl olsa il milli eğitim müdürlüğü Şubat ayında herkesin 8 yıla 1 derecesini verecek bekle nasıl olsa maaşa da o kadar etki etmiyor " ben bunlara hakkını helal etmiyorum ne kadar şeref yoksunu insan var


katip1988
Şef
28 Aralık 2024 11:42

sen dilekceni ver işlem yapmak zorundalar. geriye dönük verilmesini de talep et.


intoksikasyon
Aday Memur
28 Aralık 2024 12:18
bildiğim kadarıyla 8 yılda bir disiplin suçunuz yok ise 1 kademe verilir derece değil. bu işlemde tam 8 yılı doldurduğunuz tarihten itibaren yapılır. dilekçe vermeye bile gerek yok aslında ama dilekçenizi verdiğiniz tarih ileri tarihte olsa 8 yıl ne zaman dolduysa ona göre işlem yapılır ve aradaki fark size ek bordro yapılarak ödenir.
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