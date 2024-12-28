8 yıla 1 derece

bildiğim kadarıyla 8 yılda bir disiplin suçunuz yok ise 1 kademe verilir derece değil. bu işlemde tam 8 yılı doldurduğunuz tarihten itibaren yapılır. dilekçe vermeye bile gerek yok aslında ama dilekçenizi verdiğiniz tarih ileri tarihte olsa 8 yıl ne zaman dolduysa ona göre işlem yapılır ve aradaki fark size ek bordro yapılarak ödenir.

bildiğim kadarıyla 8 yılda bir disiplin suçunuz yok ise 1 kademe verilir derece değil. bu işlemde tam 8 yılı doldurduğunuz tarihten itibaren yapılır. dilekçe vermeye bile gerek yok aslında ama dilekçenizi verdiğiniz tarih ileri tarihte olsa 8 yıl ne zaman dolduysa ona göre işlem yapılır ve aradaki fark size ek bordro yapılarak ödenir.