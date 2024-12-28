Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 11:11
Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.

Arkadaşlar eğitim bittikten sonra tamamlanmış sayılması için mutlaka hemen değerlendirme yapınız. Sonra e-sertifika yerinden belgenizi açıp indirebilirsiniz.


Velocıraptor
Genel Müdür
28 Aralık 2024 11:19

Bu arada değerlendirme Mebbis üzerinden yapılan değerlendirme. oba'daki puan verme DEĞİL.


yahya4155
Aday Memur
28 Aralık 2024 11:21
faaliyet değerlendirmeye videolar biter bitmez hemen açılıyor mu peki

Velocıraptor
Genel Müdür
28 Aralık 2024 11:22

evet açıldı. belgemi de akabinde aldım indirdim.

yahya4155, 1 saat önce
faaliyet değerlendirmeye videolar biter bitmez hemen açılıyor mu peki

yahya4155
Aday Memur
28 Aralık 2024 11:23
videolar tamamlandı ama faaliyet değerlendirme kısmında uzman öğretmenlik eğitimi değerlendirmeye açılmadı bende henüz.

Velocıraptor
Genel Müdür
28 Aralık 2024 11:28

sistemden çıkış yapıp bir daha girin benim 5-10 dakika içinde göründü hatta ara tatildeki seminerleri de değerlendirdim bu vesileyle

yahya4155, 1 saat önce
videolar tamamlandı ama faaliyet değerlendirme kısmında uzman öğretmenlik eğitimi değerlendirmeye açılmadı bende henüz.

yahya4155
Aday Memur
28 Aralık 2024 11:29
teşekkürler hocam şimdi çıktı sağolun

Velocıraptor
Genel Müdür
28 Aralık 2024 11:30

rica ederim hayırlı uğurlu olsun size de.

yahya4155, 1 saat önce
teşekkürler hocam şimdi çıktı sağolun

yahya4155
Aday Memur
28 Aralık 2024 11:31
sertifikanın çıktısını alıp okula verme gibi bir durum yok değil mi
Velocıraptor, 1 saat önce

sistemden çıkış yapıp bir daha girin benim 5-10 dakika içinde göründü hatta ara tatildeki seminerleri de değerlendirdim bu vesileyle


Velocıraptor
Genel Müdür
28 Aralık 2024 11:32

Bence var. İşlem yapılması için onlara da ulaşması gerekir. Ha bu maaşa yetişir mi bilmem ama siz en azından bu ay içerisinde bitirdiğinizi iletin. önc whatsap'tan gönderip sonra pazartesi çıktısını verebilirsiniz.

yahya4155, 1 saat önce
sertifikanın çıktısını alıp okula verme gibi bir durum yok değil mi

mıcheal owen
Daire Başkanı
28 Aralık 2024 11:50

Yılınız ne zaman doluyor

yahya4155, 1 saat önce
videolar tamamlandı ama faaliyet değerlendirme kısmında uzman öğretmenlik eğitimi değerlendirmeye açılmadı bende henüz.

yahya4155
Aday Memur
28 Aralık 2024 11:56
doldu hocam geçti bile sertifa çıktı zaten
mıcheal owen, 58 dk. önce

Yılınız ne zaman doluyor


b3rn4
Müsteşar
28 Aralık 2024 12:14

E-sertifika öbada mı oluyor mebbiste mi


Salih3425
Aday Memur
28 Aralık 2024 12:33

Sertifikayı bende aldım ancak,

Kılavuz da 8. Sayfada okul ilçe ve il onayı gerekmektedir yazıyor yeniden.

F. SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ

1. Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Sertifika Düzenlenmesi Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin; Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Sertifikalarının düzenlenmesi için gerekli bilgiler sertifikaların düzenleneceği MEBBİS modülüne Bakanlıkça aktarılacaktır. Eğitim programını tamamlayanların sertifika düzenlenme tarihine kadar çeşitli nedenlerle (kıdem şartını kaybetme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alma, öğretmenlikten ayrılma vb.) uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için aranılan şartları kaybedebileceği göz önünde bulundurularak sertifika düzenlenme öncesinde durumları yeniden değerlendirilecektir. Bu doğrultuda; a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin; i. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için düzenlenecek olan sertifika şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü onayından sonra il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirmeleri yapılacaktır. ii. Değerlendirmeler okul/kurum müdürlüğü ile ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından aynı gün içerisinde; il değerlendirme komisyonları tarafından ise 15 Ocak 2025 tarihine kadar aynı gün içerisinde, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Mesai saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde değerlendirme ekranlarına düşen değerlendirme işlemleri ise; takip eden ilk iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır.


Velocıraptor
Genel Müdür
28 Aralık 2024 12:41

mebbis'te.

b3rn4, 34 dk. önce

E-sertifika öbada mı oluyor mebbiste mi

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