Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Aralık 2024 11:35
2025 yılı memur zam oranı ne olur?

yeni yılda zam oranımız ne olur ekstra bir zam gelir mi


iamapoliceman
Daire Başkanı
28 Aralık 2024 12:10
%12.2 %12.7 arası olur üstü zor

SİSDAĞLI
Memur
28 Aralık 2024 13:17
12.45

hcbn_83
Aday Memur
28 Aralık 2024 13:34
yüzde 12 ile yeniden değerleneceğiz. Allah bereket versin

sinanpolat22
Şef
28 Aralık 2024 14:05
asgari ücret ile memur maaşını eşitleyecekler yakında. çin gibi sabit maaş vermeyi arzuluyorlar.

Ali Öztürk.
28 Aralık 2024 14:13

13 yada en fazla 15


karabatak28
Aday Memur
28 Aralık 2024 15:12
12

K3T8BRH1
Aday Memur
28 Aralık 2024 16:51

Ya kardeşim başlığı açıyorsunuz sonra defolup gidiyorsunuz. Bu soru için başlık açmaya gerek var mı? Moderatör böyle gereksiz başlık açanları neden engellemiyor?

iamapoliceman, 11 saat önce
%12.2 %12.7 arası olur üstü zor

K3T8BRH1
Aday Memur
28 Aralık 2024 16:53

Cevap yazarken yanlışlıkla alıntı yapmışım kusura bakma. Yazdıklarım sana değil başlığı açan kişiye.

iamapoliceman, 11 saat önce
%12.2 %12.7 arası olur üstü zor

felix_3232
Aday Memur
28 Aralık 2024 17:42
12,80

Brse
Memur
28 Aralık 2024 18:38

Refah payı gelir


Emre3466
Aday Memur
28 Aralık 2024 21:19
Gelmez yaa
Brse, 5 saat önce

Refah payı gelir


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
28 Aralık 2024 21:40

bekle gelir .

6 aylik enflasyon farki gelir.

Brse, 5 saat önce

Refah payı gelir


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
28 Aralık 2024 21:44

ayrica verilen para zam falan degildir. enflasyonda eriyen parayi maasa ekleyerek vermektir.

kisaca alinan para aynidir. senin verilen para zam diyebilmen icin gecmis senede urunlerin 0 fiyat artisi olup maasina extra para verilmesidir.

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