Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Aralık 2024 11:35
zam yüzde kaç olur
yeni yılda zam oranımız ne olur ekstra bir zam gelir mi

iamapoliceman
Daire Başkanı
28 Aralık 2024 12:10
%12.2 %12.7 arası olur üstü zor
Toplam 1 mesaj

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