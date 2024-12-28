menfaat karşılığı üye olduğunuz sendikalar nerede?

tayinim çıkar, müdürlüğü kazanırım, rahat yerde çalışırım diye üye olduğunuz sendikalar nerde ne yapıyorlar arkadaşlar? halen üye olmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? bizden topladıkları aidatlar ile lüks içinde yaşayıp lüks takılıyorlar. yiyip içip geziyorlar. en son birleşen iki sendika vardı yetkilisi bir müdür arkadasti işi bıraktı sendikayi kovalıyor. düşünebiliyor musunuz adam 55 60 bin maaşı bırakıp gidiyorsa ortada ne kadar rant var?

Bu ranta alet olmak istemeye devam edecekmisiniz?

yüzdelik zam haricinde sıradan memurlar ne alabildi toplu sözleşmede? 2025 ağustos ta 2026 2027 için yine toplu sözleşme süreci başlayacak yine yüzde 4,5 zam harici başka bir kazanım olmayacak.

kişisel olarak gosterebileceginiz 2 tepki var biri 5 senede 1 önünüze gelen sandik diğeri sendika ile vedalaşmak.

yoksa 2 sene sonra maasimiz asgari ücretle aybi oldu diye ağlamaya devam edersiniz.

bakın 1 hafta sonra enflasyon açıklanacak emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak.

benzeri 2,3 sene sonra görevdeki memurların başına gelecek.

yasal tepkiniz en iyi olarak sendikaya veda etmek olur. bakın ozaman nasıl panik olacaklar.