Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2024 11:57
menfaat karşılığı üye olduğunuz sendikalar nerede?

tayinim çıkar, müdürlüğü kazanırım, rahat yerde çalışırım diye üye olduğunuz sendikalar nerde ne yapıyorlar arkadaşlar? halen üye olmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? bizden topladıkları aidatlar ile lüks içinde yaşayıp lüks takılıyorlar. yiyip içip geziyorlar. en son birleşen iki sendika vardı yetkilisi bir müdür arkadasti işi bıraktı sendikayi kovalıyor. düşünebiliyor musunuz adam 55 60 bin maaşı bırakıp gidiyorsa ortada ne kadar rant var?

Bu ranta alet olmak istemeye devam edecekmisiniz?

yüzdelik zam haricinde sıradan memurlar ne alabildi toplu sözleşmede? 2025 ağustos ta 2026 2027 için yine toplu sözleşme süreci başlayacak yine yüzde 4,5 zam harici başka bir kazanım olmayacak.

kişisel olarak gosterebileceginiz 2 tepki var biri 5 senede 1 önünüze gelen sandik diğeri sendika ile vedalaşmak.

yoksa 2 sene sonra maasimiz asgari ücretle aybi oldu diye ağlamaya devam edersiniz.

bakın 1 hafta sonra enflasyon açıklanacak emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak.

benzeri 2,3 sene sonra görevdeki memurların başına gelecek.

yasal tepkiniz en iyi olarak sendikaya veda etmek olur. bakın ozaman nasıl panik olacaklar.


cetek
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 12:13

Ben şimdiye kadar sendika üyesi diye bir makama getirilen bir kişi görmedim. malum partileri arkana alman gerek. Bu umutlarla sendikaya aidat yedirmeyin.


katip1988
Şef
28 Aralık 2024 12:28

şuan yetkili sendikanın kimin emrinde olduğu ortada. direk sendika üyesi diye elbetteki bir makama gelemeyebilir ama aidiyet için önemli bir karine.

cetek, 36 dk. önce

Ben şimdiye kadar sendika üyesi diye bir makama getirilen bir kişi görmedim. malum partileri arkana alman gerek. Bu umutlarla sendikaya aidat yedirmeyin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendis-Uzman Kavgasını Bitirecek FormülKamu Mühendisleri Can Çekişirken Uzmanlara İyileştirme Müjdesi! Mühendislerin Suçu Ne?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAralık ayı enflasyon beklentileriİcraya fazla ödenen parayı alma hk.Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Almanya da Mühendis ve Doktor maaşları2025 yılı asgari ücreti 22104 TL oldu

Sözlük

Belma zarafeti 3 Biliyor musun 1 çocukların yalan söylemesi 3 güne bir söz bırak 3 Bugün olanlar 4 ilk kez tek başına çamaşır makinası başlatan erkek 4 sözlükten sorumlu editör 11 boş sayfa 2 borcam 6 evde kalmış kuru kız 3

Son Haberler

Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandıÇiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru için son gün 31 AralıkAzerbaycan Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurduDEM Parti heyeti İmralı'ya gittiBorsada en çok yükselen ve düşen 3 hisse

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri