Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2024 13:11
4B Sözleşmeli Personel Değerlendirme Formu

Merhabalar,

Doğruluğundan emin olmadığım bir sorum var ve yardımlarınızı bekliyorum. 4B 3+1 sözleşmeli personelin yıl sonunda amiri tarafından değerlendirildiği ve eğer 70 puanı geçemez ise yeni yılda sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duydum. Böyle bir durum var mı?

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