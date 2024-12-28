Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2024 14:01
Öğretmenliğe geçiş

Merhabalar ben Sağlık bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak kadrolu görev yapıyorum. Aynı zamanda Türk dili ve edebiyati mezunuyum. Formasyonum var. 43 yasindayim . Öğretmenliğe geçiş yapmam mümkün müdür? Kpss'ye girip yeniden mi atanmam lazim yoksa kurumlar arası geçiş sınavına mı girmem lazım? Bu konuda bilen biri net şeyler söylerse çok sevinirim..

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