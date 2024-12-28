Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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28 Aralık 2024 14:22
Maaş Yetersizliği
Ülkemizde tüm kurumlar bir şeyleri protesto edebilirken ve hakkını arayabilirken bu kurumun personelleri sesini çıkaramıyor. İş bırakan öğretmenler, iş bırakan aile hekimleri, sosyal medyada hak arayan iç işleri bakanlığı mensubu personelleri ve daha nicesi.Silahlı Kuvvetler personeli muharip sınıflar ortalama 3 yıla bir tayin görürken, masa başında çalışıyormuş gibi maaş zammını aynı oranda aldıkları diğer kurum memurları 15,20 yıl aynı yerde çalışabilmektedir.Silahlı Kuvvetler personeline hakettiği maaş zammı verilmelidir.Zam oranları memur statüsünden çıkarılmalı ya da TSK tazminatına da aynı oranda zam yapılmalıdır.Bir subay olarak düşüncem bu yöndedir.Ordular mideleri üzerinde yürürler.Asker kişinin aklını ay sonunu getirmek meşgul etmemelidir.

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