Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2024 14:30
İller arası bekleme süresi?

eşim adliyede sözleşmeli personel ben ise 6 yıllık 657 sağlıkçıyım 2024 mart ayında eş durumu istedim onaylandı belli bir süre doldurmam gerekiyor mu yoksa bu ocakta illerarası tayin isteyebiliyor muyum?


Elif.18
Aday Memur
28 Aralık 2024 14:35
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lDeimosl
Genel Müdür
28 Aralık 2024 14:40

2 yıl.

Toplam 2 mesaj

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