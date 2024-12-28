Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Aralık 2024 15:03
POLİS OLMAK MI BANKACI MI OLMAK

Kurumsal bir özel bankada çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak çalışmaktayım 23 yaşımdayım lisans mezunuyum polisliğe başvurdum mülakata gideceğim yüksek ihtimal kazanırım(sporcuyum ve dış görünüşüm iyi) eğer kazanmış olursam bankada mı devam etmeliyim sizce polis mi olmalıyım?

tavsiyeleriniz benim için değerli objektif yorumlarınızı bekliyorum.


K3T8BRH1
Aday Memur
28 Aralık 2024 15:27

Düşmanım olsaydın sana kesinlikle polis ol derdim. Fakat bankada müşteri temsilcisi olarak da ömür geçmez. Kariyer yapabileceğin veya daha sonra işin başına geçebileceğin bir meslek yap. Bir yerlerde maaşla çalışmak yerine git bedavaya tüccarların yanında çalış. Piyasayı öğren, tedarik zincirlerini öğren. Polis memuru olursan 30 sene de geçse polis memuru olarak kalacaksın. Ve 23 yaşında mesleğe yeni başlamış bir tane komiser yardımcısı gelip sana amirlik taslayınca anlayacaksın ömrünü boşuna ziyan ettiğini.


esinguler0684
Aday Memur
28 Aralık 2024 15:39

Sana kısaca şöyle anlatayım; Polis olursan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde bulunan maddelerin ne olduğunu daha iyi anlarsın. İnsalık dışı çalışma ve mobbing üst düzeyde

Kendini, aileni seviyorsan polis olma

Sağlığını düşünüyorsan polis olma

Bekarsan ve evlenmeyi düşünüyorsan polis olma


Yeni çeri
Memur
28 Aralık 2024 16:05
yaptığın işte muhtemelen asgari ücret alıyorsun ve iş garantin yok emekli olana kadar. bence polislik sınavına gir belki kazanırsın. sırtını devlete daya iş garantinde car emekli olana kadar. asgari ücretin 3 katı maaş alırsın
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