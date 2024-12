Polislik bankacılık ikilemi

arkadaşlar benim mesleğim IT alanındayım işim mesleğim bu yani fakat yeni mezun olduğum için iş imkanı çok kısıtı bu yüzden çm de müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum bu alandan sonra kariyer olarak IT alanına geçebilirim ama bunlar sadece ihtimal düzeyinde şu an, sonrasında ne olur bilemiyorum