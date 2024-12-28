Polislik bankacılık ikilemi

çok güzel şeyler yazmak isterdim ama .. .bizde zamanında büyüklerimiz gözümüzü açmaya çalışmıştı ama bizi kıskanıyorlar derdik . ne hata etmişiz ..

çok güzel şeyler yazmak isterdim ama .. .bizde zamanında büyüklerimiz gözümüzü açmaya çalışmıştı ama bizi kıskanıyorlar derdik . ne hata etmişiz ..