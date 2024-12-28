Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Aralık 2024 15:03
Polislik bankacılık ikilemi

Kurumsal bir özel bankada çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak çalışmaktayım 23 yaşımdayım lisans mezunuyum polisliğe başvurdum mülakata gideceğim yüksek ihtimal kazanırım(sporcuyum ve dış görünüşüm iyi) eğer kazanmış olursam bankada mı devam etmeliyim sizce polis mi olmalıyım?

tavsiyeleriniz benim için değerli objektif yorumlarınızı bekliyorum.


K3T8BRH1
Aday Memur
28 Aralık 2024 15:27

Düşmanım olsaydın sana kesinlikle polis ol derdim. Fakat bankada müşteri temsilcisi olarak da ömür geçmez. Kariyer yapabileceğin veya daha sonra işin başına geçebileceğin bir meslek yap. Bir yerlerde maaşla çalışmak yerine git bedavaya tüccarların yanında çalış. Piyasayı öğren, tedarik zincirlerini öğren. Polis memuru olursan 30 sene de geçse polis memuru olarak kalacaksın. Ve 23 yaşında mesleğe yeni başlamış bir tane komiser yardımcısı gelip sana amirlik taslayınca anlayacaksın ömrünü boşuna ziyan ettiğini.


esinguler0684
Aday Memur
28 Aralık 2024 15:39

Sana kısaca şöyle anlatayım; Polis olursan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde bulunan maddelerin ne olduğunu daha iyi anlarsın. İnsalık dışı çalışma ve mobbing üst düzeyde

Kendini, aileni seviyorsan polis olma

Sağlığını düşünüyorsan polis olma

Bekarsan ve evlenmeyi düşünüyorsan polis olma


Yeni çeri
Memur
28 Aralık 2024 16:05
yaptığın işte muhtemelen asgari ücret alıyorsun ve iş garantin yok emekli olana kadar. bence polislik sınavına gir belki kazanırsın. sırtını devlete daya iş garantinde car emekli olana kadar. asgari ücretin 3 katı maaş alırsın

GreyDark
28 Aralık 2024 17:01

arkadaşlar benim mesleğim IT alanındayım işim mesleğim bu yani fakat yeni mezun olduğum için iş imkanı çok kısıtı bu yüzden çm de müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum bu alandan sonra kariyer olarak IT alanına geçebilirim ama bunlar sadece ihtimal düzeyinde şu an, sonrasında ne olur bilemiyorum


Coktamuhimdegil
Aday Memur
28 Aralık 2024 17:06
çok güzel şeyler yazmak isterdim ama .. .bizde zamanında büyüklerimiz gözümüzü açmaya çalışmıştı ama bizi kıskanıyorlar derdik . ne hata etmişiz ..

tsubasa17
Memur
28 Aralık 2024 17:07
Polis,ne işin var faizli kurumda

GreyDark
28 Aralık 2024 17:13

lütfen tavsiyelerinizi anlatabilirsiniz

Coktamuhimdegil, 8 saat önce
çok güzel şeyler yazmak isterdim ama .. .bizde zamanında büyüklerimiz gözümüzü açmaya çalışmıştı ama bizi kıskanıyorlar derdik . ne hata etmişiz ..

Sansasyonell
Aday Memur
28 Aralık 2024 17:13

İkisi de çalışma şartları olarak kötü meslek


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
28 Aralık 2024 23:28

yuksek ihtimal kazanirim demissin de

bi gir bakalim on saglik a

sozlu mulakata

sonra anlarsin kazanip kazanamayacagini.

herkese kolay kolay yedirmiyolar .

GreyDark, 8 saat önce

lütfen tavsiyelerinizi anlatabilirsiniz

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