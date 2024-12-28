KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


28 Aralık 2024 16:14
Hukuk Mezunları için Kpss A Rotası Nasıl Olmalı

4 yıl önce hukuk fakültesinden mezun oldum. Kpss A grubundan sınava girmek istiyorum iktisat maliye muhasebe gibi alan dışı derslere nasıl çalışmalıyım? Bu dersleri hiç görmediğimi ve önümüzdeki süreyi göz önüne alırsak kaynak kurs ve çalışma şekli önerileriniz ne olur acaba? Tecrübeli arkadaşlarımız benim gibi hukuk mezunu ve ilk kez bu sınavı deneyecekler için detaylı şekilde açıklarsa memnun olurum

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