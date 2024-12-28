4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline geçiş?

Arkadaşlar soru açık muallakta kalınan bir konu unvanlar farklı olduğu için sağlık teknikerliginden büro personeline istifa edip direkt geçiş var mı? Kurumu aradığım da geçebilirsin dediler

Arkadaşlar soru açık muallakta kalınan bir konu unvanlar farklı olduğu için sağlık teknikerliginden büro personeline istifa edip direkt geçiş var mı? Kurumu aradığım da geçebilirsin dediler