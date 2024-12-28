Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Aralık 2024 16:23
4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline geçiş?
Arkadaşlar soru açık muallakta kalınan bir konu unvanlar farklı olduğu için sağlık teknikerliginden büro personeline istifa edip direkt geçiş var mı? Kurumu aradığım da geçebilirsin dediler

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