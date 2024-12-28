Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 16:27
1/1 bölgesinde en erken ne zaman il dışı isteyebilirim

yeni atamada 1/1 ilk bölgede en erken ne zaman il dışı isteyebilirim zorunlu hizmeti tamamlayabilmek için.

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