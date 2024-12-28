Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 16:41
Öğretmenlik öncesi memuriyetin Uzman öğretmenlikte sayılmaması dava

Arkadaşlar bildiğiniz gibi öğretmen olduktan sonra memuriyete geçersen ve tekrar öğretmenliğe donersen aradaki memuriyet süresi uzman ya da başöğretmenlikte sayılmaktadır.

Ancak öğretmenlik öncesi memuriyet süresi sayılmamaktadır.

İkisinde de fiili olarak derse girme söz konusu değildir.

Bu durumda olup bireysel olarak ya da sendikası üzerinden dava açmayı dusunenler varsa irtibata geçelim.

Velevki herkesin dava açması kanaatindeyim.

Bir grup oluşturmak adına bana yazabilirsiniz


jajacoelho
Genel Müdür
28 Aralık 2024 16:47

fiili olarak derse girilmeyen tüm süreler iptal edilmelidir


f0xy
Şef
28 Aralık 2024 17:09

hased: bende yok onda da olmasın

buhul: bende var onda olmasın

jajacoelho, 2 saat önce

fiili olarak derse girilmeyen tüm süreler iptal edilmelidir


tias
Memur
28 Aralık 2024 17:12

https://t.me/memurolupogretmen arkadaşlar bu yanda verdiğim grup linkinden destek alabilirsiniz.


Cooliceteaa
28 Aralık 2024 18:04

Tabikide geçersiz olacak emekliliğe sayılır önceki deneyimlerin öğretmen kariyeri üzerine kurulu


ogretmenbey786
Aday Memur
28 Aralık 2024 18:14

mantıken öğretmenlik olmayanların öğretmenlik tecrübesi olarak geçmemesi gerekir

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